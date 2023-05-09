وأوضح الفرج أن المديرية العامة للدفاع المدني ماضية في تنفيذ مبادراتها، وتحقيق إستراتيجياتها الهادفة إلى سلامة الأرواح وحماية الممتلكات، مؤكدًا ما يحظى به الدفاع المدني من دعم غير محدود لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وشارك في ورش العمل أعضاء من مكتب تحقيق الرؤية وبرنامج تطوير وزارة الداخلية، بتقديم محاضرات عن مفاهيم التخطيط الإستراتيجي، والمواضيع المتعلقة بالأهداف الإستراتيجية.
كانت هذه تفاصيل خبر ورشة لإستراتيجية الدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.