5 مخالفين لأنظمة المرور أوقعتهم فيديوهات التباهي

قبض المرور السعودي، على 5 أشخاص منذ منتصف يناير 2023 وحتى اليوم ظهروا في محتوى إعلامي مخالف أثناء قيادة مركباتهم.

وحذرت إدارة المرور من ارتكاب هذه المخالفات تجنبا للتعرض للعقوبات المالية أو السجن من قبل قائدي المركبات الذين يقومون بعرض محتوى إعلامي يتضمن مخالفات مرورية.

8 مايو

- ضبط مرور منطقة الجوف، قائدي مركبتين ظهرا في محتوى مرئي يرتكبان مخالفات منها، عكس اتجاه السير –السير دون لوحة أمامية– تعديل وإضافة على جسم المركبة، في محافظة طبرجل.

- تم حجز مركبتيهما وإحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاما بحقهما.

23 أبريل

قبض مرور المنطقة الشرقية على قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي معرضا حياته وحياة سالكي الطريق للخطر

14 فبراير

قبض مرور محافظة جدة على قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بصدم سيارة عمداً والهروب من الموقع، وجرى إيقافه وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في حقه بصور نظامية. كما تم القبض كذلك على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإحالته إلى النيابة العامة.

17 يناير

تمكنت إدارة مرور المدينة المنورة من ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي وهو يرتكب عدة مخالفات مرورية منها تعديل وإضافة على جسم المركبة والتفحيط.