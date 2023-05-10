121 ألف بلاغ للترحيل الطبي بالمناطق - #عاجل

استنفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي جهودها في مواصلة مباشرة مهام «الترحيل الطبي»، حيث استقبلت في أبريل الماضي 121.136 ألف بلاغ واردة من مختلف مناطق المملكة، في وقت بلغت فيه الحالات المرضية التي تمت مباشرتها 81.746 ألف حالة، ونقلت 50.920 ألف حالة مرضية للمستشفيات.

وقد تصدرت منطقة مكة المكرمة الحالات المرضية بـ32.532 ألف حالة (40%)، وكانت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق حالات مرضية مباشرة بـ528 حالة مرضية.

إنقاذ الحياة

كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي للشهر الماضي عن نقل 43 حالة عبر رحلات «إنقاذ الحياة»، و46 حالة منقولة عبر رحلات الإسعاف الجوي، واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من الحالات المنقولة جوا بـ25 حالة، وجاءت مكة المكرمة ثانيا بـ10 حالات، والمدينة المنورة ثالثا بـ6 حالات.

ترحيل طبي

تصدرت منطقة مكة المكرمة إجمالي الحالات المرضية التي تمت مباشرتها في مناطق المملكة بـ32.532 ألف حالة مرضية، وحلت الرياض ثانيا بـ16.451 ألف حالة مرضية، والمدينة المنورة ثالثا بـ10.342 ألف حالة مرضية، والشرقية رابعا بـ7314 حالة مرضية، وعسير خامسا بـ4036 حالة مرضية، وحلت منطقة الحدود الشمالية في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق حالات مرضية بـ528 حالة مرضية، ونجران ثانيا بـ776 حالة مرضية، والباحة ثالثا بـ789 حالة مرضية، والجوف رابعا بـ795 حالة مرضية، وحائل خامسا بـ1351 حالة مرضية.

بلاغات وحالات

121 ألف بلاغ وارد

82 ألف حالة مرضية تمت مباشرتها

51 ألف حالة مرضية منقولة

43 رحلة «إنقاذ الحياة»

46 رحلة للإسعاف الجوي

مكة تتصدر حالات «الترحيل الطبي»

الرياض تتصدر رحلات الإسعاف الجوي

أكثر المناطق «ترحيل طبي»

مكة: 32.532 ألف حالة

الرياض:16.451ألف حالة

المدينة: 10.342 ألف حالة

الشرقية: 7314 حالة

عسير: 4036 حالة

أقل المناطق

الحدود الشمالية: 528 حالة

نجران: 776 حالة

الباحة: 789 حالة

الجوف: 795 حالة

حائل: 1351 حالة