121 ألف بلاغ للترحيل الطبي بالمناطق - #عاجل

وقد تصدرت منطقة مكة المكرمة الحالات المرضية بـ32.532 ألف حالة (40%)، وكانت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق حالات مرضية مباشرة بـ528 حالة مرضية.
إنقاذ الحياة
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي للشهر الماضي عن نقل 43 حالة عبر رحلات «إنقاذ الحياة»، و46 حالة منقولة عبر رحلات الإسعاف الجوي، واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من الحالات المنقولة جوا بـ25 حالة، وجاءت مكة المكرمة ثانيا بـ10 حالات، والمدينة المنورة ثالثا بـ6 حالات.
ترحيل طبي
تصدرت منطقة مكة المكرمة إجمالي الحالات المرضية التي تمت مباشرتها في مناطق المملكة بـ32.532 ألف حالة مرضية، وحلت الرياض ثانيا بـ16.451 ألف حالة مرضية، والمدينة المنورة ثالثا بـ10.342 ألف حالة مرضية، والشرقية رابعا بـ7314 حالة مرضية، وعسير خامسا بـ4036 حالة مرضية، وحلت منطقة الحدود الشمالية في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق حالات مرضية بـ528 حالة مرضية، ونجران ثانيا بـ776 حالة مرضية، والباحة ثالثا بـ789 حالة مرضية، والجوف رابعا بـ795 حالة مرضية، وحائل خامسا بـ1351 حالة مرضية.
بلاغات وحالات
121 ألف بلاغ وارد
82 ألف حالة مرضية تمت مباشرتها
51 ألف حالة مرضية منقولة
43 رحلة «إنقاذ الحياة»
46 رحلة للإسعاف الجوي
مكة تتصدر حالات «الترحيل الطبي»
الرياض تتصدر رحلات الإسعاف الجوي
أكثر المناطق «ترحيل طبي»
مكة: 32.532 ألف حالة
الرياض:16.451ألف حالة
المدينة: 10.342 ألف حالة
الشرقية: 7314 حالة
عسير: 4036 حالة
أقل المناطق
الحدود الشمالية: 528 حالة
نجران: 776 حالة
الباحة: 789 حالة
الجوف: 795 حالة
حائل: 1351 حالة
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