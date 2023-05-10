تويوتا كامري 2018 ما الجديد

محمد بن مسعود - الدمام -

يبحث كل منا عن سيارة ذات مواصفات خاصة تلبي احتياجاته فنسعى إلى البحث عن واحدة تمتاز بالسرعة والثبات والتوفير في استهلاك الوقود، إضافة إلى وجود نظام أمان عالٍ بها، وهذا ما سعت إليه شركة “تويوتا” اليابانية، وعملت على تحقيقه.

فطرحت شركة “تويوتا” سيارةتها الجديدة من طراز “كامري 2018“، وتعتبر كامري من أفضل السيارات من حيث المبيعات في آخر 15 عامًا، وتدخل الآن للجيل الثامن منها، وترتكز على قاعدة بناء “تويوتا TNGA”، التي تنتج موديلات “بريوس وCH-R”، ما يعني أن “كامري” الجديدة ستأتي أكثر صلابة بـ30% مع قاعدة عجلات أطول بمقدار 1.9 بوصة، لتوفير مزيد من الراحة.

وأطلقت “تويوتا” موديل كامري 2018 بشكلٍ مختلفٍ تماما عن كامري 2017 من حيث التصميم الخارجي والداخلي، والمحرك، فعملت الشركة بحسب تقرير مراجعة كامري 2018 الفني على توفير مساحة داخل السيارة حرصا منها على توفير الراحة للراكب، فزادت من أبعاد السيارة كما عملت على تقليل ارتفاع السيارة ما أعطى لها لمسة “رياضية أنيقة”.

وجاءت المصابيح الأمامية بتصميم “حاد مسحوب” إلى طرفي السيارة بتقنية “ليد”، كما أضيفت لها بعض التمويجات على غطاء المحرك و على جانبي السيارة، ومن الخلف زودت أسطبات ضخمة وممتدة حتى أسفل المصد، إضافة إلى بعض الزوائد الرياضية، كما توجد بها 4 مخارج عادم للوقود بتصميم دائري.

وتأتي تويوتا كامري 2018 بالعديد من التقنيات المهمة ومنها “خاصية التنبيه عند الخروج عن المسار، ومثبت السرعة، وخاصية النقطة العمياء، وكاميرا لعرض ما حول السيارة، وخاصية التنبية عند الاصطدام”.

وستتوفر تويوتا كامري 2018 بثلاثة خيارات للمحركات، وستعتمد الفئة الأساسية على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر متصل بناقل حركة من 8 سرعات، وهو المحرك الأول في عائلة توليد القوة الديناميكية من “تويوتا”.

ويتميز المحرك بحقن مباشر وحقن في فتحة السحب، ونسبة ضغط عالية وكفاءة حرارية بنسبة 40%، كما يتميز بنظام VVT-Ie بتحكم إلكتروني موجود في العديد من محركات “تويوتا ولكزس”.

وستنطلق الفئة الأعلى بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بنظام حقن الوقود D-4S، والذي احتفظت به تويوتا للأسواق الأمريكية، وهو يتميز بنظام الحقن في فتحة السحب وحقن الوقود المباشر، وسيولد المحرك سعة 3.5 لتر قوة أكبر من المحرك السابق.

وستحصل الفئة الهجينة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر إلى جانب محرك كهربائي، وناقل حركة متعددة السرعات CVT إما مع بطارية ليثيوم أيون، أو بطارية نيكل هيدريد، مما يجعل كامري 2018 تتفوق على سابقتها، وتوازي شقيقتها “بريوس” بقوتها.

وحصلت كامري 2018 على ناقل حركة آلي بــ ـ8 سرعات، ويتوفر هذا الناقل في موديلات مثل “هايلاندر، وسيينا، ولكزس RX 350” بصورة قياسية، وللحد من فقدان الطاقة من محول عزم الدوران، يضم ناقل الحركة الجديد ميزة القفل المباشر من السرعة الثاني إلى الثامنة، ما يعطي سرعة وكفاءة أكثر، إضافة إلى نسختي LE وXLE.

وتتوفر كامري 2018 بفئة SE كسابقتها، وهذه المرة يأتي ناقل الحركة متعدد السرعات CVT بوضعية رياضية بـ6 سرعات ومبدل سرعات على المقود للوضع اليدوي في SE، فالتبديل للنمط الرياضي يحسن من سرعة السيارة بفضل زيادة الطاقة الكهربائية للنظام الهجين، ما يعني أن السيارة تغير من المفهوم الخاطئ الشائع الذي يدعي أن السيارات الهجينة بطيئة.

وطرحت “تويوتا” 10 فئات من كامري 2018 في سوق السيارات عالميا أما داخل حراج السيارات السعودي فلم يتم تحديد ما هى الفئات التي ستتوافر داخل المملكة بعد وتتمثل الفئات الرئيسية لكامري 2018 في:

Camry XSE V6

Camry L

Camry LE

Camry XLE

Camry XLE V6

Camry SE

Camry XSE

Camry Hybrid LE

Camry Hybrid SE

Camry Hybrid XLE.