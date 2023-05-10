شكرا لقرائتكم خبر مشاريع الرؤية تفجر القدرات الكامنة للمنظمات غير الربحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت المساهمة الاقتصادية لمنشآت القطاع غير الربحي إلى 54.4 مليار ريال، وبلغ عدد المتطوعين في القطاع نحو 1.5 مليون متطوع في 2021م ، بحسب تقرير حديث.

وأوضح تقرير صدر عن «مؤسسة الملك خالد» في 31 مارس الماضي بعنوان «آفاق القطاع غير الربحي في السعودية - منتصف الطريق» أن إجمالي المساهمة الاقتصادية للقطاع غير الربحي في العام 2021 بلغ 54,371,234,268 ريال سعودي، إذ ارتفع عدد المنظمات غير الربحية إلى 36151 بنسبة زيادة 424% مقارنة بالعام 2019 مدعومـة بانطـلاق برامـج ومشـاريع رؤيـة المملكـة 2030 وآلياتهـا التنفيذيـة. وسجل عدد المنظمـات غيـر الربحيـة فـي المملكـة 2598 منظمـة فـي عـام 2017م، ونما بنسبة 166% ليصــل إلى 6905 منظمــة بحلــول عــام 2019.

ويمكــن تفســير النمــو الــذي ســجله القطــاع خلال الســنوات الســبع الماضيــة بانطلاق مجموعــة مــن الممكنــات التنظيميــة التــي أســهمت فــي تنميــة القطــاع وإطــلاق قدراتــه، وصـدور نظـام الجمعيـات، وتحديــث لائحته التنفيذيــة، وانطــلاق أعمــال التســجيل والمواءمــة لــدى الهيئــة العامـة للأوقـاف والمركـز الوطنـي لتنميـة القطـاع غيـر الربحـي. كما يعـود الفضـل فـي هـذا النمـو إلى مـا تـم مـن مواءمـة جمعيـات تحفيـظ القـرآن ومكاتـب الدعـوة وتوعيـة الجاليــات ولجــان التنميــة مــع نظــام الجمعيــات والمؤسســات الأهلية وإعــادة تســجيلها، وانتقــال الإشــراف الإداري والمالــي عليهــا إلى المركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي ضمن رؤية المملكة 2030.

وتتبع فريــق البحــث فــي «مؤسســة الملــك خالــد» الوضــع المالــي لعينــة مــن 119 جمعيــة بيــن بيانــات الإيــرادات والنفقــات منــذ عــام 2002 حتــى عــام 2021.

المنظمات غير الربحية: 1.5 مليون متطوع.

36151 منظمة غير ربحية مسجلة حتى 2021.

15 ألف منشأة وقفية.

17 ألف جمعية ملاك مسجلة لدى الهيئة العامة للعقـار.

31 % من المنظمات في منطقــة الريــاض.

15 % بمكــة المكرمــة.

8 % في الشــرقية ومثلها القصيم.

2 % في كل من نجــران والحــدود الشـمالية وتبـوك.

الإشراف:

55 % تخضع لإشراف وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة.

16 % لوزارة الشـؤون الإسـلامية والدعـوة والإرشـاد.

5 % تخضع لإشراف كل مـن وزارة الصحـة والجامعـات السـعودية.

النفقات:

7.5 مليارات ريـال نفقات المنظمات عـام 2018.

38 مليــار ريــال نفقات فــي عــام 2021.

12.6 مليارا نفقات المؤسســات المنشـأة بموافقـة سـامية.

8.6 مليارات ريال نفقات الجمعيـات الأهلية.

8.1 مليارات نفقات مؤسسـات الرعايـة الصحيـة.

5.5 مليارات نفقات الجامعـات السـعودية غيـر الربحيـة.

الإيرادات:

3 منظمات غير ربحية ذات إيـرادات تفـوق حاجـز المليـار ريـال.

70 % مـن المنظمـات دخـلها يقـل عـن 3 ملايين ريـال سـنويا.

2 % مــن مجمــوع المنظمــات غيــر الربحيــة تصنف عملاقة.

7.7 مليارات ريال القيمة التقديرية لإيرادات الأوقاف بالمملكة.

234 مجموع أصول الأوقاف.