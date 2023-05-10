منافذ بيع للشباب والأسر المنتجة بحدائق العاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت أمانة العاصمة المقدسة حاضنات ومنافذ لبيع وعرض المنتجات في الحدائق العامة، حيث يتوافر الحجز عبر تطبيق بلدي. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة أسامة زيتوني، أن الحاضنات تسهم في تنظيم خدمة البيع المتنقل بصورة حضارية، وتمكين الباعة والأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم بطرق ميسرة ومنظمة. وأفاد أن ذلك يأتي في إطار المبادرة التي دشنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ضمن إستراتيجيتها لدعم الشباب من المواطنين والمواطنات، خلال إنشاء حاضنات نموذجية خصصت للمشاريع الصغيرة وخدمة الباعة والأسر المنتجة، لدعم رياديي الأعمال لتطوير مشروعاتهم في المجالات المتعددة، إذ نفذت الأمانة عددا من الحاضنات في مواقع متفرقة، وتم تصميمها وفق مواصفات فنية مميزة.





تمكين الباعة والأسر المنتجة



دعم الشباب من الجنسين



الإسهام في إبراز الصورة الجمالية



الحفاظ على سلامة المنتجات وصحة المستهلكين



الحفاظ على النظافة العامة



منع التلوث عبر التخلص الآمن من النفايات



الحد من الآثار السلبية للبيع العشوائي



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