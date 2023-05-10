وزراء الصحة بدول الخليج يتعرفون على العلا

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وتعرف الوزراء على مكونات المدينة القديمة التي تعد من أهم المواقع التراثية في شمال غرب الجزيرة العربية، لوقوعها على طرق التجارة القديمة التي يعود تاريخها إلى ألف عام.
كما تجول الوفد في سوق البلدة القديمة، الذي كان طريقا لعبور التجار، ويشمل محلات لعرض الحرف التقليدية، واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن مزولة طنطورة التي كانت بمثابة حساب للمدة الزمنية، وتوزيع أيام سقيا المزارع بين مجتمع البلدة التي تشتهر بالزراعة منذ القدم.
كما زاروا بعض المواقع الأثرية.
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