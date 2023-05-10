رفع 172 حاجزا خرسانيا وإزالة بسطات عشوائية بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة العاصمة المقدسة 172 صبة وحاجزا خرسانيا، وأزالت بسطات عشوائية ضمن جهودها المكثفة لتنفيذ مبادرة وحملة «معالجة مظاهر التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري»، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وتابعت البلديات الفرعية حملاتها الميدانية في إزالة الظواهر السلبية والتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وواصلت الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية تنفيذ الجولات الميدانية في مختلف أحياء ومخططات مكة المكرمة. ورفعت بلدية المسفلة الفرعية الحواجز والصبات الخرسانية المشوهة للمنظر العام في المحاور المستهدفة. كما أزالت بلدية الشوقية الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة عددا من مباسط البيع المخالفة ضمن نطاقها الإشرافي، في حين كثفت بلدية الحديبية الفرعية نشاطها في مراقبة الأراضي الفضاء، حيث تمكن مراقبو البلدية وبمساندة الضبط الإداري، من ضبط شاحنة نقل محملة بمخلفات البناء لرميها في الأراضي الفضاء، وتم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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