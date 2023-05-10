القيادة تهنئ روسيا وقرغيزستان وطاجيكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. وأعرب في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ رئيس الجمهورية القرغيزية صادير جباروف، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده وأعرب في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين برقية تهنئة لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده، أعرب خلالها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

من جهته بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس بوتين، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده، أعرب خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث برقية تهنئة لرئيس الجمهورية القرغيزية صادير جباروف، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده، أعرب فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث برقية تهنئة لرئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده، أعرب خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.