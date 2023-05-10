تدريب أعضاء «التحالف» على مكافحة الجرائم المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمن تمارين على حالات اشتباه مالي مأخوذة من الواقع العملي، اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أمس البرنامج التدريبي بعنوان «مكافحة الجرائم المالية»، والموجه إلى ممثلي الدول الأعضاء بالتحالف الإسلامي. ويهدف هذا البرنامج إلى إعداد ممثلي الدول الأعضاء بالمعارف والمهارات اللازمة لآليات مكافحة الجرائم المالية، حيث يقدم من منظور دولي ويوضح طرق الحماية ومكافحة الجريمة من خلال القوانين واللوائح ذات الصلة، إلى جانب استعراض خلفية وطبيعة الجريمة المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، وكيفية مكافحتها والوقاية منها ودور القطاع العسكري والأمني في ذلك، كما يهدف البرنامج إلى إكساب ممثلي الدول الأعضاء مهارات إدارة مخاطر الجريمة المالية بكفاءة والإلمام بمتطلبات الوقاية من الجرائم المالية لتنفيذ تلك المتطلبات بدقة وفاعلية. أهداف البرنامج: إعداد ممثلي الدول الأعضاء بالمهارات اللازمة لآليات مكافحة الجرائم المالية. استعراض خلفية وطبيعة الجريمة المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. دور القطاع العسكري والأمني في المكافحة. إكساب ممثلي الدول الأعضاء مهارات إدارة مخاطر الجريمة المالية بكفاءة.

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