150 برنامجا لتطوير مهارات موظفي 10 قطاعات

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ويوفر البرنامج عددا من الدورات التدريبية في المهارات العامة والمهنية، ويعمل على تعزيز الإدراك المعرفي لدى العاملين بسوق العمل، وربط الموظف من خلال المهارات التي يتلقاها بمهامه الوظيفية، مما يمكنه من تنفيذ مستهدفاته الوظيفية، ويزيد من استقراره الوظيفي على رأس العمل.
وأوضح عميد المعهد الدكتور محمد الشريف أن البرنامج يستهدف 10 قطاعات حيوية مرتبطة بسوق العمل، كما يتميز بالمرونة في التدريب من حيث الوقت ومقر التدريب؛ حيث يتاح التدريب في مختلف مدن المملكة ؛ إضافة إلى أنه برنامج مدفوع التكاليف من صندوق تنمية الموارد البشرية، ويقدم باقة من الدورات المتنوعة الملبية لسوق العمل ويقدمها نخبة من المدربين المتخصصين.
القطاعات المستهدفة
- الصناعة والهندسة والطاقة والتعدين
- السياحة والمطاعم والفندقة والمعارض
- الإعلام والنشر والتوزيع
- الاتصالات وتقنية المعلومات
- الإدارة والتسويق والمحاسبة
- الطب والرعاية الصحية
- النقل والبريد والتخزين
- المالية والتأمين والتمويل
- الصحة والسلامة المهنية
- القطاع غير الربحي
- القطاعات المستهدفة
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