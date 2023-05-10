56 % من متعاطي المخدرات تحت سن الـ19

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكد على أهمية الأسرة ودورها الرئيس في التصدي للمخدرات وحماية الشباب، نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بموقع المركز في الرياض، إثنينية الحوار تحت عنوان «وطن بلا مخدرات».

وتطرق الحوار لخطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية التي تستهدف فئة الشباب الصغار، وبحسب الأبحاث فإن 56 % من المتعاطين أعمارهم دون 19 سنة، 4 % تعاطوا المخدرات قبل سن الثالثة عشرة، فيما تقل فرص من تجاوز سن 22 وقوعهم في تعاطي المخدرات وهذا مرتبط بالنمو والقدرة على صناعة القرارات، وأن تأثير المخدرات أعقد وأخطر الظواهر الاجتماعية التي تعصف بالمجتمعات حول العالم في الوقت المعاصر.

ونوه الحوار بالجهود التي تبذلها المملكة لحماية المجتمع والحفاظ على أمنه ورفاهيته من خلال وضع قوانين وأنظمة لمكافحة المخدرات ووضع تشريعات تراعي فيها العديد من الاتفاقيات الدولية وما هو مستجد في الجرائم المعاصرة، والتأكيد على أهمية الأسرة ودورها الرئيس في التصدي للمخدرات، مستعرضا الإحصاءات العالمية التي تبين أن تعاطي المخدرات يمثل نحو 5 % من العالم والمملكة ضمن العالم، والفئة السليمة هي 95 %.

خطر المخدرات:

56 % من المتعاطين أعمارهم دون الـ19 سنة.

4 % تعاطوا المخدرات قبل سن الـ13.

تقل فرص من تجاوز سن الـ22 وقوعهم في التعاطي.

تأثير المخدرات أعقد وأخطر الظواهر الاجتماعية.

القضية الأولى على المستوى الدولي في أي مجتمع.

المخدرات تصيب المجتمع في الصحة العقلية.

تعاطي المخدرات يمثل تقريبا 5 % من العالم.