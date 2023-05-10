تجارب احترافية لتطوير المواهب السينمائية السعودية

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وختمت الهيئة فعاليات الدورة الثانية من ملتقى النقد السينمائي بمدينة الظهران بالمنطقة الشرقية تحت شعار «السينما الوطنية»، التي نظمت على مدار يومين بالشراكة مع مهرجان أفلام السعودية، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، كمنصة عالمية تعزز مفهوم النقد السينمائي ونشاطاته كافة بين النقاد والأكاديميين المتخصصين في الدراسات السينمائية، وصناع الأفلام، والكتّاب والفنانين وبقية محبي السينما.
وقدم الملتقى نظرة فاحصة على مفهوم «السينما الوطنية» عبر مشاركة أكاديمية وسينمائية واسعة من خبراء في مجالي البحث والنقد السينمائي، والعاملين في صناعة الفيلم على حد سواء، وسط حضور كبير من النقاد والباحثين، ومحبي ومتذوقي الأفلام، والمهتمين بصناعة السينما.
فعاليات الملتقى
محاضرات حول
- «السينما الوطنية خارج الحدود الوطنية»
- «أسباب رواج حضور نجوم بوليوود في الشرق الأوسط»
- الاقتصاد السياسي للسينما الخليجية
جلسات حوارية
- «السينما الوطنية.. مفهوم في تغير مستمر»
- السينما الخليجية
- الرسوم المتحركة في السينما الوطنية
- برمجة الأفلام كمهنة
- عرض الفيلم السعودي «الرحلة»
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