شكرا لقرائتكم خبر رصد إسهامات الإعلام السعودي في قضايا المجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترقب المتخصصون والمهتمون في المملكة انطلاق مؤتمر الإعلام الوطني الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية الإعلام والاتصال خلال الفترة من 21 - 22 مايو 2023م، والذي يعول عليه المتخصصون والمهتمون لتأصيل مفهوم الإعلام الوطني، وإثراء أطره النظرية، وبحث إسهامات الإعلام الوطني السعودي في قضايا المجتمع، ومواكبة التطورات التي تشهدها المملكة، انطلاقا من رؤية 2030، وبيان الدور الوطني المنتظر من الإعلاميين الشباب في المملكة.

وأكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور فهد العسكر أن اللجنة شرعت منذ وقت مبكر باقتراح المرشحين لتقديم أوراق العمل، والمشاركين في الجلسات الحوارية والخاصة للمؤتمر، لافتا إلى أنه سيشارك في المؤتمر حوالي 70 متحدثا من القيادات الإعلامية السعودية الأكاديمية والمهنية، والنخب الثقافية والفكرية، يثرون بمداخلاتهم 16 جلسة حوارية و4 ورشِ عمل.

وحول فعاليات المؤتمر، بين الدكتور العسكر أنها تتنوع بين جلسات المداخلات التي تتناول الأبعاد الأكاديمية ذات العلاقة بالإعلام الوطني، والجلسات الحوارية التي تتناول جانبا من القضايا المهنية ذات العلاقة بالإعلام الوطني، بمشاركة عدد من الإعلاميين المهنيين والأكاديميين، إلى جانب الجلسات الخاصة التي تتحدث فيها نخب من القيادات الوطنية حول عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الإعلامي السعودي على المستوى الوطني والدولي.

مناقشات المؤتمر

إسهامات الإعلام الوطني في قضايا المجتمع

مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة

بيان الدور الوطني المنتظر من الإعلاميين الشباب

المشاركون

70 متحدثا

من القيادات الإعلامية الأكاديمية والمهنية والنخب الثقافية

يثرون بمداخلاتهم 16 جلسة حوارية و4 ورش عمل