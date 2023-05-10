شكرا لقرائتكم خبر مشاريع الرؤية تفجر قدرات المنظمات غير الربحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في طفرة ملحوظة دعمتها مشاريع رؤية 2030 التي فجرت قدراتها الكامنة، وصلت المساهمة الاقتصادية لمنشآت القطاع غير الربحي إلى 54.4 مليار ريال، وبلغ عدد المتطوعين في القطاع نفسه نحو 1.5 مليون متطوع في 2021م، بحسب تقرير حديث.

وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة الملك خالد إلى ارتفاع عدد تلك المنظمات إلى 36,151، بنسبة زيادة 424% مقارنة بـ2019، مدعومة بانطلاق برامج ومشاريع الرؤية وآلياتها التنفيذية.

وسجل عدد المنظمات غـر الربحية في المملكة 2598 منظمة في 2017م، فيما وصلت نسبة النمو إلى 166%، ليصل إلى 6905 منظمات

في 2019.

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