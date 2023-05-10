شكرا لقرائتكم خبر نمو التجارة الالكترونية في المملكة بنسبة 32% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعد المملكة واحدة من أعلى 10 دول نموا في التجارة الالكترونية، بنسبة بلغت 17% خلال الربع الأول من 2023.
وتسعى منظومة التجارة الالكترونية إلى دعم رواد الأعمال الراغبين في التحول من التجارة الاعتيادية إلى التجارة الالكترونية، خلال الجهات التي تعرض خدماتها، من حيث التمكين والدفع الالكتروني والتسويق الرقمي والحلول التقنية، والأسواق الالكترونية والحلول اللوجستية.
كانت هذه تفاصيل خبر نمو التجارة الالكترونية في المملكة بنسبة 32% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.