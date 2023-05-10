شكرا لقرائتكم خبر «تقديم البلاغات» أسلوب جديد في النصب والاحتيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت وزارة التجارة أسلوبا جديدا للنصب والاحتيال من مواقع تزعم أنها مختصة في تقديم البلاغات.

وأكدت الوزارة أن تقديم البلاغات التجارية يتم عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الرقم الموحد 1900، وأنها لا تطلب من المستهلكين رقم الحساب أو البطاقة البنكية أو كلمات المرور أو رموز التحقق التي تصل للأفراد عبر البنوك الخاصة بهم.

وحذرت من تزويد أي طرف بهذه البيانات السرية.

وأشارت إلى أنها لا تشترط إطلاقا عند تقديم بلاغ تجاري تحميل أي برامج أو تطبيقات خارجية، محذرة المستهلكين من التعامل مع أي روابط مزيفة في محركات البحث.

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