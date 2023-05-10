هل يصمد إردوغان في انتخابات تركيا؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باتت القاعدة الشعبية الكبيرة التي حققها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على مدار عقدين في السلطة، مهددة بالانهيار خلال الانتخابات التي تشهدها البلاد الأحد المقبل. وتساءل الدكتور هنري بارك، أستاذ العلاقات الدولية، وزميل أول مساعد لدراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، عن قدرة إردوغان في الانتخابات المقبلة وسط ما تشهده بلاده من ارتفاع كبير في مستويات التضخم وتراجع في قيمة الليرة التركية وآثار الزلزال المدمر. وأكد أن النظام السياسي التركي منقسم بشدة ومستقطب ويحتاج إلى خريطة طريق محددة جيدا للانتقال السياسي. لقراءة المزيد

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