أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بعدد من مناطق المملكة

وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر الى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي .
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