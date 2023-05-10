الجوازات تواصل تقديم كافة التسهيلات ومعالجة أوضاع القادمين من السودان

تواصل المديرية العامة للجوازات، تقديم كافة التسهيلات ومعالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان، الذين لا يحملون جوازات سفر أو تأشيرات دخول إلى المملكة، والتنسيق في ذلك مع سفارات وممثليات بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم إلى بلدانهم. وأكدت الجوازات عن استمرار العمل في إنهاء إجراءات دخول ومغادرة رعايا الدول الشقيقة والصديقة، عبر ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.



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