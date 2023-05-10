شؤون الحرمين تطلق برنامج ملصقات السلامة 

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للسلامة برنامج ملصقات السلامة والصحة المهنية لإرشادات الوعي والسلامة، حرصاً منها على تطبيق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية .

وأوضح مدير السلامة للمرافق الخارجية المهندس بسام بن نايف الشريف أن الهدف من البرنامج هو تطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين، إضافة إلى الحفاظ على السلامة العامة للعاملين والزوار، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام باشتراطات السلامة بأفضل السبل والخدمات، وكذلك التحذير من المخاطر ولفت الانتباه لتعليمات السلامة، ونشر التوعية وثقافة السلامة لدى الفرد.

وأفاد أن البرنامج يقوم على عدد من المراحل يتم تطبيق المرحلة الأولى منها مبنى الرئاسة العامة، بالإضافة لمكتبة الحرم المكي الشريف، والمرحلة الثانية مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، والمرحلة الثالثة مجمع المستودعات ومحطة كدي الاحتياطية، والمرحلة الرابعة مبنى الشيلر، والمرحلة الخامسة مواقف السيارات الخاصة بمنسوبي الرئاسة.