وأوضح مدير السلامة للمرافق الخارجية المهندس بسام بن نايف الشريف أن الهدف من البرنامج هو تطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين، إضافة إلى الحفاظ على السلامة العامة للعاملين والزوار، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام باشتراطات السلامة بأفضل السبل والخدمات، وكذلك التحذير من المخاطر ولفت الانتباه لتعليمات السلامة، ونشر التوعية وثقافة السلامة لدى الفرد.
وأفاد أن البرنامج يقوم على عدد من المراحل يتم تطبيق المرحلة الأولى منها مبنى الرئاسة العامة، بالإضافة لمكتبة الحرم المكي الشريف، والمرحلة الثانية مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، والمرحلة الثالثة مجمع المستودعات ومحطة كدي الاحتياطية، والمرحلة الرابعة مبنى الشيلر، والمرحلة الخامسة مواقف السيارات الخاصة بمنسوبي الرئاسة.
كانت هذه تفاصيل خبر شؤون الحرمين تطلق برنامج ملصقات السلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.