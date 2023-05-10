التعليم تحدد الفئات ذات الأولوية في القبول بمرحلة رياض الأطفال

كما بينت الوزارة أن التسجيل في هذه المرحلة يكون للطفل الذي أكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ ست سنوات.
وقسمت الوزارة الفئة العمرية للأطفال المستحقون للتسجيل في كل مستوى من مرحلة رياض الأطفال حسب تاريخ الميلاد:
١-المستوى الأول (الروضات الأهلية والعالمية)
من 5-10-2019 حتى 22-9-2020
٢- المستوى الثاني
من 12-1-2019 وحتى 4-10-2019
٣- المستوى الثالث
من 26-10-2017 وحتى 11-1-2019
حيث أن الأولوية في التسجيل بمرحلة رياض الأطفال هي للمتقدمين للمستوى الثالث ومن ثم يتم قبول الأطفال في المستوى الثاني في حال توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بطلبات التسجيل بالمستوى الثالث.
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