فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة في جميع التخصصات بمعهد الصناعات البلاستيكية

وأوضح المعهد، أن الدفعة المتقدمة للقبول تعد الدفعة الثالثة والثلاثون منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ، والذي يعد معهداً غير ربحي أسس بمبادرة كريمة من وزارة الطاقة ليهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية وبتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة .
وأفاد أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج كما يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.
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