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وفاة وإصابة شخصين جراء حريق محل تجاري في جدة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، أن فرق المدني أخمدت حريقًا نشب في محل تجاري في جدة، نتج عنه إصابة شخص وحالة وفاة واحدة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”:” مدني جدة يخمد حريقًا في محل تجاري، نتج عنه إصابة، وحالة وفاة – نسأل الله له الرحمة”.

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ونشرت الدفاع المدني صورة أثناء إخماد الحريق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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