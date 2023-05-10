شكرا لقرائتكم وفاة وإصابة شخصين جراء حريق محل تجاري في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، أن فرق المدني أخمدت حريقًا نشب في محل تجاري في جدة، نتج عنه إصابة شخص وحالة وفاة واحدة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”:” مدني جدة يخمد حريقًا في محل تجاري، نتج عنه إصابة، وحالة وفاة – نسأل الله له الرحمة”.

قد يهمّك أيضاً

ونشرت الدفاع المدني صورة أثناء إخماد الحريق.