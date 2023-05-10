شكرا لقرائتكم استغلال الوظيفة لنقل مواد مشبوهة تستوجب العقوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المحامي مساعد الربيش إن استغلال الوظيفة والسلطة الممنوحة من قبل الدولة لبعض الموظفين لنقل مواد مشبوهة تعتبر مخالفة نظامية يعاقب عليها الجاني من قبل النيابة العامة.

وأوضح الربيش خلال مداخلة هاتفية مع “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية”، أن أي شخص يقوم باستغلال مهامه الوظيفية له سواء من خلال مركبته أو بالتضليل للقيام بعمل مشين كتهريب المخدرات أو استغلال للسلطة بأي شكل من الأشكال تعد مخالفة نظامية يعاقب عليها وفقًا للقانون.

وطالب الرييش بأن يكون هناك قوانين رادعة وأنظمة واضحة حول استخدام المركبات الرسمية، وأن تضاف تلك القواعد للمادة 68 و69 حيث لا توجد قوانين خاصة بالمركبات الرسمية.