أرامكو تتفوق على منافسيها في الأسواق العالمية

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الرياض - محمد الوسيري - لا تزال أرباح شركة النفط العملاقة السعودية أرامكو أكبر بكثير من أرباح المنافسين الغربيين، وفقًا لما أعلنت عنه من زيادة في توزيعات الأرباح للربع الأول من العام.

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أرباح أرامكو

أعلنت أرامكو ، أمس الثلاثاء ، عن صافي أرباح بلغ 31.9 مليار دولار للربع الأول، بانخفاض حوالي 19% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام ، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار النفط.

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وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير لها، بأنه مع استمرار ارتفاع أسعار النفط نسبيًا، تظل أرباح أرامكو مرتفعة بشكل كبير، حيث كانت أرباحها مماثلة تقريبًا للأرباح الفصلية التي أبلغت عنها شركات Exxon Mobil و Chevron و Shell و BP مجتمعة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها تنتج كميات هائلة من البترول من الحقول العملاقة في المملكة بتكلفة منخفضة نسبيًا.

أسعار النفط

وبلغت أسعار خام برنت، نحو 81 دولارًا للبرميل في المتوسط للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مقارنة بنحو 100 دولار للبرميل في الفترة نفسها من العام السابق.

من جهته، قال أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، إن الطلب على النفط يبدو من المرجح أن يظل جيدًا هذا العام مع نمو اقتصادات الصين والهند، وهما مستوردان رئيسيان بقوة.

وعزا أمين ناصر الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى مخاوف من أن يضعف النمو الاقتصادي بسبب قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، وبسبب الأزمة المصرفية الإقليمية في الولايات المتحدة. وقال: “من وجهة نظرنا ، بالغت الأسواق في رد فعلها”.

أرامكو والنفط الروسي

ويتعين على شركة أرامكو الآن أن تتعامل مع كميات كبيرة من النفط الروسي الذي يتدفق إلى الأسواق الرئيسية مثل الصين والهند بسبب العقوبات الغربية التي تمنع معظم النفط الروسي من الوصول إلى أوروبا، بحسب نيويورك تايمز.

واعتبر رئيس أرامكو أمين ناصر أن إعادة توجيه النفط الروسي إلى الهند والصين ليس له أي تأثير على المبيعات السعودية لهذه الدول، وأضاف: “لكنه أضر بمنتجين آخرين”.

أرباح المساهمين

تتخذ أرامكو خطوات لاقتحام الأسواق الآسيوية على المدى الطويل، من خلال صفقات التكرير والكيماويات. ففي الآونة الأخيرة، توصلت أرامكو إلى اتفاقيات للمشاركة في تطوير مجمع بترولي كبير في الصين بالإضافة إلى الاستحواذ على حصة 10٪ في شركة Rongsheng Petrochemical ، وهي شركة صينية أخرى، مقابل 3.6 مليار دولار. وقالت أرامكو إن الاتفاقيتين تمنحان الشركة المملكة حق توريد إجمالي 690 ألف برميل نفط يوميًا.

وأوضح تقرير الصحيفة الأمريكية أن أرامكو مثل منافسيها الغربيين، تتعرض لضغوط لإعادة المزيد من الأموال إلى المساهمين، لذلك أعلنت أرامكو إنها ستدفع 19.5 مليار دولار على شكل أرباح ربع سنوية، بزيادة 4% عن الفترة السابقة.

وقالت أرامكو أيضًا إنها ستنظر في وضع آلية لإضافة ما أسمته توزيعات الأرباح “المرتبطة بالأداء” إلى مدفوعاتها الأساسية، فيما أعلنت شركة أرامكو السعودية، توزيع 73.16 مليار ريال ما يعادل 19.51 مليار دولار أرباحاً نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2023

قيمة الأسهم

وتوقع بيراج بورخاتاريا، المحلل في RBC Capital Markets، وهو بنك استثماري، في تصريحات لـ “نيويورك تايمز” أن أرامكو قد تدفع 12 مليار دولار إضافية إلى 18 مليار دولار في عام 2023. وفي عام 2022 ، دفعت الشركة 75 مليار دولار على شكل أرباح.

وقال بورخاتاريا إن زيادة هذا الطلب سترفع مدفوعات الشركة إلى حوالي 4 في المائة من قيمة الأسهم ، من حوالي 3.5 في المائة ، مضيفًا أن مثل هذه المدفوعات ستظل أقل من مدفوعات عمالقة النفط الغربيين من حيث النسبة المئوية.

وفي سياق متصل، قفز سهم شركة أرامكو ، أمس الثلاثاء، 5.5% في جلسة اليوم بعد النتائج الفصلية وتوزيع أسهم المنحة.