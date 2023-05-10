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غرفة المجمعة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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شكرا لقرائتكم غرفة المجمعة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت غرفة محافظة المجمعة عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) من حملة (الثانوية) فأعلى، للعمل في عدّة تخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1.  مسوق.
  2.  مصمم.
  3.  صانع قهوة (باريستا).
  4.  مشرف فرع.
  5.  كاشير.
  6.  علاقات عامة.
  7.  موظف إنتاج.
  8. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الغرفة أن التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/10/20هـ الموافق 2023/05/10م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/10/29هـ الموافق 2023/05/19م.

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للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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