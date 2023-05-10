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شكرا لقرائتكم غرفة المجمعة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت غرفة محافظة المجمعة عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) من حملة (الثانوية) فأعلى، للعمل في عدّة تخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مسوق.
- مصمم.
- صانع قهوة (باريستا).
- مشرف فرع.
- كاشير.
- علاقات عامة.
- موظف إنتاج.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الغرفة أن التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/10/20هـ الموافق 2023/05/10م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/10/29هـ الموافق 2023/05/19م.
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