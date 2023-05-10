شكرا لقرائتكم لقطات من حفل تخريج طلبة كليتي طب وصيدلة جامعة الفيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود – رئيس مجلس إدارة مركز الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة- على أن ما حققته جامعة الفيصل من تقدم يعبر بصدق عن المستوى الذي كان يتطلع إليه الملك فيصل – يرحمه الله – مضيفاً أن فكرة إنشاء الجامعة أرساها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، آملاً أن تحقق الجامعة تطلعات أبناء المملكة على الصعيدين المحلي والعالمي، فلولا المثابرة ما تحققت إنجازاتها.

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تخريج طلبة كليتي طب وصيدلة جامعة الفيصل

وعلى صعيد آخر أشاد سموه بما تقدمه المملكة من دعم للسودان وقبلها سوريا وتركيا، منوهاً بأن المملكة طوال تاريخها تكون أول من يقدم المساعدة للدول الشقيقة والصديقة على مستوى العالم كله.

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جاء ذلك خلال رعاية سموه احتفال جامعة الفيصل بتخرج دفعة جديدة من طلاب كليتي الطب والصيدلة، يوم الثلاثاء 19/10/1444هـ الموافق 9 مايو 2023م بقاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة بالرياض.

وبدأ حفل التخرج بالنشيد الوطني للمملكة العربية السعودية، ثم مسيرة للخريجين، أتبع ذلك تلاوة مباركة من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم قصير عن جامعة الفيصل وإنجازاتها على الصعيد العلمي.

وعبر رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع عن شكره وتقديره للرعاية الكريمة للأمير تركي الفيصل لحفل التخرج، الذي أضاف له زخماً كبيراً من قيمته العلمية والسياسية، وكذلك دوره المحوري الداعم لبرامج التطوير في الجامعة، مثمناً جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في توفير الدعم التي تثري الحركة العلمية الرائدة في المملكة والعالم، ليتواكب ذلك مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها.

وأضاف: “سنظل فخورين بأن الأمير تركي الفيصل كان المتحدث الأبرز على منبر الجامعة هذا العام، ومدشناً لعدد من للفعاليات والأنشطة، يقف خلف كل التفاصيل لتكمل بهذه الجامعة منجزاً وطنيًا يسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية في وطننا الغالي وفق رؤية ٢٠٣٠”.

أبحاث علمية وإنجازات

وأشاد آل هيازع بما حققه طلاب الجامعة، خاصة طلاب كلية الصيدلة من إنجازات وفوزهم في مجالات البحث العلمي باكتشاف مرشحات علاجية طبيعية لكوفيد 19 بالمركز الأول في مسابقة الأبحاث العلمية، كما أحرز عدد من طلبة كلية الصيدلة المراكز الأولى في مسابقات ومشاركات مختلفة ونشروا عدداً من الأبحاث العلمية في مجلات عالمية مرموقة، كما نظمت الكلية عدداً من المبادرات التوعوية والتطوعية لخدمة المجتمع، وواصل طلبة كلية الطب تحقيق المركز الأول في امتحانات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام السابع على التوالي متصدرين جميع كليات الطب في المملكة وكذلك قبول العديد منهم في الرغبة الأولى لبرامج الدراسات العليا محليًا ودوليًا وتمكنوا من تحقيق أكبر نسبة قبول لخريجي كلية طب من خارج الولايات المتحدة الأمريكية في امتحانات الماتش للعام الثالث على التوالي.