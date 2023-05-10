شكرا لقرائتكم بلومبرغ: من أساطير الكرة إلى نخبة السياح الجميع بات يتجه إلى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية، إنه سواء تعلق الأمر بالمصرفيين الاستثماريين أو نجوم الرياضة العالمية أو نخبة السياح، فإن الجميع بات يتجه إلى السعودية التي أظهرت تقدمًا كبيرًا في نجاح استراتيجيتها وجذب الناس إليها بعد عقود من الانغلاق.

خطط ومشاريع ضخمة

وتابعت: جاءت رحلة أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي الأخيرة إلى المملكة بصفته سفيراً للسياحة للبلاد وسط تقارير بأنه يجري محادثات للانضمام إلى الدوري السعودي، ويُعد احتيار نجم كرة القدم كسفير سياحي جزءًا من الجهود المبذولة لرفع مكانة الدولة كوجهة سياحية والتي تأمل أن تصبح واحدة من أكثر الوجهات زيارة في العالم بحلول عام 2030.

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وأضاف التقرير: لاستضافة هذا التدفق المأمول للزوار، فإنه من المقرر أن يبدأ مشروع فاخر على البحر الأحمر في فتح أبوابه على الفنادق الأولى في وقت لاحق من هذا العام.

وأردف: وإذا سارت الأمور على ما يرام، فإن الشركة التي تقف وراء المشروع، Red Sea Global ، ستنظر بعد ذلك في الإدراج في البورصة المحلية، ربما في وقت مبكر من عام 2026، وسيمنح ذلك المستثمرين والمحللين فرصة لمعرفة مدى نجاح الإنفاق السياحي الهائل في المملكة العربية السعودية في إنشاء أعمال تجارية مربحة.

مركز تجاري عالمي

واستطرد: مشاريع مثل مشروع البحر الأحمر هذا سيكون أيضًا ميزة كبيرة للمسافرين الأثرياء الذين تجذبهم شواطئ المملكة، ليس هذا فقط، بل حتى المصرفيين الاستثماريين، فلسنوات عديدة، كان البلد يخدمه المصرفيون الذين يسافرون من مراكز مالية مثل نيويورك ولندن ودبي، الآن يتم إنشاء مركز لهم في الرياض مما يساعد العاصمة على أن تصبح مركزًا تجاريًا عالميًا.