المهمة الأخيرة لطاقم رواد الفضاء السعوديين قبيل الانطلاق

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الرياض - محمد الوسيري - وصل أفراد طاقم مهمة الفضاء AX-2 السعوديون، إلى فلوريدا للدخول في فترة الحجر الصحي الإلزامي قبل رحلتهم إلى محطة الفضاء الدولية في 21 مايو الجاري.

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مهمة تاريخية بالفضاء

ومن المتوقع أن يسافر رائدا فضاء سعوديان إلى محطة الفضاء الدولية في 22 مايو ، بعد تأجيل الرحلة لمدة أسبوعين. وكان من المقرر إطلاق ريانة برناوي ، أول رائدة فضاء سعودية، وعلي القرني في 9 مايو ، لكن الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية تعطلت بعد تأجيل إطلاق آخر الشهر الماضي.

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وقالت ناسا في تغريدة لها، إنهم جزء من مهمة أكسيوم سبيس 2 ، والتي تضم أيضًا رائدة الفضاء السابقة في ناسا بيجي ويتسون والطيار الأمريكي جون شوفنر.

موعد الانطلاق

أعلنت وكالة ناسا عن الموعد المستهدف يوم الأحد الموافق 21 مايو، وأن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 سينطلق من فلوريدا في الساعة 1.37 صباحًا بتوقيت جرينتش (21 مايو ، 5.37 مساءً بالتوقيت الشرقي).

ستكون هذه الرحلة حوالي 10 أيام إلى المختبر المداري وستكون أول مهمة لبرنامج رواد الفضاء السعودي الجديد.

وسينضم رائدا الفضاء السعوديان إلى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الموجود على متن المحطة في مهمة تستغرق ستة أشهر.

14 تجربة علمية

وقال علي القرني خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن المهمة السعودية تتطلع للقيام بـ 14 تجربة علمية بحثية في عدة مجالات مثل الطب البشري، والحيوي، الفيزياء، وتجارب توعوية موجهة لطلاب المدارس.

وأشار القرني إلى أنه من أبرز هذه التجارب التي تعتبر حصرية للمملكة هي تجربة الاستمطار الصناعي، حيث إنها أول مرة تحدث في الفضاء، وستتم في بيئة قليلة الجاذبية من خلال دراسة العوامل التي تؤثر على الاستمطار، ونتائجها ستساهم في تطوير التقنية المستخدمة في الأرض ورفع كفاءتها.

برناوي أول رائدة عربية

وتأتي رحلة المملكة بعد ما يقرب من 40 عامًا من إرسال أول مواطن لها، الأمير سلطان بن سلمان ، إلى مدار على متن مكوك الفضاء التابع لناسا لمدة أسبوع.

ستصبح الرائدة برناوي أول امرأة عربية على محطة الفضاء الدولية. أصبحت المهندسة المصرية سارة صبري أول امرأة عربية تسافر إلى الفضاء عندما سافرت على متن رحلة سياحة فضائية لشركة Blue Origin في أغسطس من العام الماضي.

تحاول هيئة الفضاء السعودية إنشاء برنامج فضاء مستدام، ويمكن أن تكون ريانة برناوي وعلي القرني أول قائمة طويلة من رواد الفضاء الذين تأمل المملكة في تأهيلهم لهذه المهمة.

الهيئة السعودية للفضاء

أكدت الهيئة السعودية للفضاء، جاهزية رواد الفضاء السعوديين، لمهمة محطة الفضاء الدولية، والمخطط إطلاقها في الربع الثاني من العام الحالي 2023م، وذلك بعد إكمال البرنامج التدريبي الخاص بالرحلة والذي استمر لمدة تسعة أشهر، وفقًا لـ واس.

وقالت الهيئة، إن رائدي الفضاء السعوديين قد أكملا فترة التدريب بنجاح ودخلا فترة الحجر الصحي، استعداداً لانطلاق المهمة العلمية في الوقت المحدد إلى الفضاء.

وسينطلق رائدا الفضاء ريانة برناوي، وعلي القرني لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، وتهدف المهمة لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، منها ثلاث تجارب تعليمية توعوية، خلال الرحلة الفضائية، والتي تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يُحقق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الفضاء.