شكرا لقرائتكم طرح 160 عقاراً للبيع عبر 12 مزادًا في 6 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 12 مزادًا علنيًا، لبيع وتصفية أكثر من 160 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، في 6 مناطق.

وقال المركز إن المزادات ستقام يوم الأحد المقبل 14 مايو، وهي تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ وتتضمن بيع 35 عقارًا في منطقة الرياض عن طريق مزادات البيان، وجنوب نجد، وواعد، الإلكترونية، بالإضافة إلى بيع 23 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة في مزادي “وسام الغربية” و”مكاسب مكة الإلكتروني”.

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12 مزاداً علنياً

وأوضح أنه سيتم بيع 3 عقارات بمنطقة المدينة المنورة في مزاد النور الإلكتروني، و32 عقارًا في المنطقة الشرقية في مزادي “ثمار” و”الشرقية” الإلكترونيين ومزاد “سما” الحضوري، إلى جانب طرح 54 عقارًا في عنيزة بمنطقة القصيم، عبر مزاد روابي عنيزة والقصيم الإلكترونيين، وطرح 14 عقاراً في مزاد نسيم جدة الإلكتروني.

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وأبان أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات الاطلاع على تفاصيلها وشروط المشاركة فيها عن طريق موقعه الإلكتروني (هنا الرابط).

يذكر أن “إنفاذ” يشرف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.