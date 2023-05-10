الأمن البيئي تضبط مخالفًا لاقتنائه وعرضه كائنات فطرية دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفًا لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه كائنات فطرية مهددة بالانقراض دون ترخيص بمنطقة عسير، منها: (10) أسود و(4) لبوات و(4) أشبال و(5) نمور و(2) من حيوان الدب وتمساحان ووعلان و(1) من حيوان المها العربي، ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد/ عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، وتسليم الكائنات الفطرية لجهة الاختصاص، مؤكدًا أن عقوبة الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.