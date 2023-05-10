شكرا لقرائتكم الرئيس السوري: انعقاد القمة العربية في السعودية يعزز العمل العربي المشترك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن انعقاد القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة يعزز العمل العربي المشترك.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- وجه دعوةً للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في جدة في التاسع عشر من شهر مايو الجاري. ونقل الدعوة للرئيس الأسد السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن.

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من جانبه حمَّل الرئيس الأسد السفير السديري تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مؤكداً أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.