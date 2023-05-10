شكرا لقرائتكم المرتفعات الجبلية بجازان مقومات سياحية وبيئية تجذب الزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمتاز منطقة جازان بمقومات سياحية وبيئية متنوعة وقدرات تنافسية توفرت من خلال الرؤى والبرامج والمبادرات التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة لدعم وتطوير القطاع السياحي بالمنطقة، ما جعلها تتبوأ مكانة متميزة على خارطة السياحة بالمملكة.

جمال المرتفعات

وتعد المرتفعات الجبلية أحد مقومات جمال الطبيعة في المنطقة وركيزة أساسية من ركائز الأنشطة السياحية في المنطقة بفضل جهود القيادة الرشيدة في تنمية المناطق الجبلية واستغلالها كمناطق سياحية هامة، ما جعلها مقصدًا ومحل اهتمام للزوار الذين يرغبون في التمتع بجمال طبيعة المنطقة وتسلق قمم جبالها لمشاهدة الطبيعة والاستمتاع بمناظرها الخلابة.

إطلالات رائعة

ويستمتع المتنزهون بمشاهد وإطلالات رائعة للمدرجات الزراعية الخضراء في أعلى الجبال حيث تتباهي الجبال بعدد من المعالم السياحية والمقاصد الطبيعية التي تضم غابات وارفة، ومطلات ساحرة، وعيون ماء، وما خلفته الأمطار التي هطلت على المحافظات الجبلية بمنطقة جازان خلال الأيام الماضية من مناظر طبيعية خلابة.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” مناظر الضباب وهو يعانق قمم محافظات فيفا ، وهروب ، والداير ، والريث ويتخلل بين أشجارها حتى إنها وهي تكتسي بجمال الأشجار والماء في منظرٍ يمتزج مع ضوء الشمس ليضفي على طبيعة المكان أجواء ساحرة.