شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح سبب عدم الأهلية رغم قبول الاعتراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه يتم دراسة حالة الأهلية في حال تمت الموافقة على الاعتراض قبل تاريخ 10 مايو الجاري.

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة للحساب عبر موقع “تويتر”، على استفسار شخص بشأن ظهور عدم الأهلية له رغم قبول حساب متابعات الخليج 365 الاعتراض.

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وقالت الخدمة “في حال تمت الموافقة على الاعتراض قبل تاريخ 10 مايو سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر يونيو”.

إيداع المبالغ

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365، أعلن اليوم الأربعاء، إيداع 3.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو.

وأكد البرنامج أن 75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم، حيث بلغ عددهم 11.1 مليون مستفيد وتابع.

وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع خطوات التسجيل وانتظار نتائج دراسة الأهلية للحصول على الدعم.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.