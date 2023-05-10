شكرا لقرائتكم الأرصاد تحذر من رياح تتجاوز سرعتها 45 كم/ ساعة بدءًا من الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة تتجاوز سرعتها 45 كم/ ساعة، ومثيرة للأتربة والغبار اعتبارًا من غد الخميس.

وأوضح المركز أن المناطق المتأثرة بهذه الرياح هي الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، الأجزاء الشمالية من مناطق المدينة المنورة، حائل، الرياض، القصيم، والشرقية.

ولفتت إلى أن هذه الحالة تستمر حتى السبت المقبل.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة، كما تتأثر مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل وتبوك بالأتربة المثارة.