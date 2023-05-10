شكرا لقرائتكم مواطن يترجل من مركبته لإيقاف مخالفين للأنظمة المرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، مواطنًا ترجل من مركبته، لمنع مخالفين للأنظمة المرورية من الدخول لطريق رئيسي في الرياض.

وأظهر الفيديو بسالة الرجل، حيث ترجل من مركبته، لتصوير قائدي مركبات خالفوا الأنظمة المرورية بالرياض.

كما تمكن من منع قائد مركبة من الدخول لطريق رئيسي في الرياض بعد تصويره لتأكيد المخالفة.

جهود المرور

وتقدم الإدارة العامة للمرور جهودًا حثيثة، وتتابع كل البلاغات التي ترد لها للحد من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.

وتتجاوب الإدارة العامة للمرور مع مقاطع المخالفات التي يتم إرسالها لها، من أجل ضبط مخالفيها، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام عليهم.

كما يقوم المرور السري بحملات مكثفة معتادة على المحاور الرئيسية والطرق، حيث يركزون على المخالفات المؤثرة على السلامة العامة والمرورية.