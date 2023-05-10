شكرا لقرائتكم خبر مبادرات المملكة لزراعة 10 مليارات شجرة تتصدر منتدى نيويورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات جهود المملكة ومبادراتها لزراعة 10 مليارات شجرة، لتعزيز الاستدامة البيئية والحد من آثار التغير المناخي.

وبهدف مناقشة حلول ومقترحات حماية الغابات واستدامتها، شارك الوفد السعودي برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر خالد العبدالقادر، في منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات في دورته الـ18، إذ تستمر جلساته خلال الفترة بين 8 إلى 12 مايو الجاري في نيويورك بأمريكا.

وألقى العبد القادر، كلمة المملكة التي أشار فيها إلى دور السعودية في مجال حماية الغابات وتنميتها واستدامتها، خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تعد ركيزة أساسية في تنظيم وتطوير العمل البيئي.

كما أشار إلى تنظيم المملكة الدورة الـ16 لاتفاقية الأطراف للأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالرياض في ديسمبر 2024. ويقيم الوفد السعودي حدثا جانبيا في المنتدى، دعا إليه الدول المشاركة؛ لإبراز جهود المملكة العربية السعودية في المجال البيئي.

جهود تنمية الغطاء النباتي







استزراع الملايين من الأشجار المحلية



إجراء الدراسات والأبحاث



التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية والمنظمات



التصدي لمهددات الغابات وفقدان التنوع البيولوجي



منع الممارسات غير النظامية كالاحتطاب الجائر



التصدي لحرائق الغابات



مبادرات خضراء