شكرا لقرائتكم خبر صرف 76 مليون ريال نفقة لـ15 ألف أسرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفادت الوزارة أن خدمات صندوق النفقة تغطي 108 مدن ومحافظات بمناطق المملكة كافة؛ حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.
وأبانت أن الصندوق أتاح خدماته للمستفيدين عبر موقع الكتروني، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الالكترونية؛ ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، حيث تم تطوير واجهة الموقع الالكتروني شكلا ومضمونا ما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الالكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب الكترونيا.
صندوق النفقة:
- يغطي 108 مدن ومحافظات بمناطق المملكة.
- يهدف لصرف النفقة للمستحقين دون تأخير.
- الإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة.
- الحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع.
- تعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.
كانت هذه تفاصيل خبر صرف 76 مليون ريال نفقة لـ15 ألف أسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.