خادم الحرمين يدعو الرئيس السوري وأمير قطر وسلطان عمان للقمة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة للرئيس السوري بشار الأسد، للمشاركة في الدورة العادية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد بالمملكة يوم 19 مايو الحالي.

وسلم الدعوة سفير خادم الحرمين لدى الأردن نايف السديري، خلال لقائه الرئيس بشار الأسد في دمشق.

ونقل السفير السديري تحيات خادم الحرمين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للرئيس السوري، وتمنياتهما لحكومة وشعب سوريا الشقيق الأمن والاستقرار، فيما حمله بشار الأسد تحياته وتقديره لهما ولحكومة وشعب المملكة المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

إلى ذلك، بعث خادم الحرمين، رسالة خطية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، تضمنت دعوته للمشاركة في القمة العربية.

وسلم الرسالة، سفير خادم الحرمين لدى قطر الأمير منصور بن خالد، خلال استقبال أمير قطر له أمس.

ونقل الأمير منصور بن خالد تحيات خادم الحرمين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى أمير قطر، وتمنياتهما له بدوام الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والرخاء.

من جانبه، حمل أمير قطر، السفير، تحياته لخادم الحرمين، وولي عهده، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي مزيدا من الرفعة والنماء.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين رسالة خطية إلى سلطان عمان هيثم بن طارق، تضمنت دعوته للمشاركة في القمة العربية.

وسلم الرسالة سفير خادم الحرمين لدى سلطنة عمان، عبد الله العنزي، خلال استقبال نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان أسعد بن طارق، له في مكتبه أمس.