شكرا لقرائتكم خبر بدء القبول بمعهد الصناعات البلاستيكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتح المعهد العالي للصناعات البلاستيكية باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، وذلك للفصل التدريبي الأول للعام الحالي، علما بأن التقديم يتم عبر البوابة الالكترونية للمعهد www.hipf.edu.sa.

وأوضح المعهد أن الدفعة المتقدمة للقبول تعد الدفعة 32 منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ، والذي يعد معهدا غير ربحي أسس بمبادرة من وزارة الطاقة ليهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية وبتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة، وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.

وأفاد بأن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، كما يقدم البرنامج كاملا باللغة الإنجليزية، وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.