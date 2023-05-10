شكرا لقرائتكم خبر تمكين المواهب في مسابقة «إثراء» للأفلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك خلال الندوة الحوارية «تمويل قطاع الأفلام»، التي نظمها المركز وتناولت مستقبل قطاع صناعة الأفلام ومحتوى العمل السينمائي وتمويله والإعداد له، وتطلعات القطاع وضمانات الحصول على تمويل عبر المنح أو الاستثمار والإقراض والحوافز.
وأوضح مدير الفنون المسرحية والأدائية في «إثراء» ماجد سمان، أن المركز يعمل على تقديم أنواع الدعم الجزئي والكلي للأفراد والمؤسسات؛ بهدف تطوير وتمكين المواهب والمضي قدما نحو صناعة سينمائية هادفة، ورسم خريطة طريق للمهتمين والموهوبين والمحترفين، مشيرا إلى أن المركز عمل على إنتاج 23 فيلما طويلا وقصيرا.
من جانبها أفادت مديرة تطوير الأعمال في الصندوق الثقافي فاطمة البابطين، أن الصندوق سيطلق مسار الاستثمار تزامنا مع مهرجان كان السينمائي، مشيرة إلى وجود مسار الإقراض لتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخدمات تمويلية ولوجيستية تسهم في تمكين المتقدمين.
مركز إثراء:
- تقديم الدعم الجزئي والكلي للأفراد والمؤسسات.
- تطوير وتمكين المواهب.
- المضي قدما نحو صناعة سينمائية هادفة.
- رسم خريطة طريق للمهتمين والموهوبين والمحترفين.
- إنتاج 23 فيلما طويلا وقصيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر تمكين المواهب في مسابقة «إثراء» للأفلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.