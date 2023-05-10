شكرا لقرائتكم الملك سلمان يبعث دعوة لسلطان عمان لحضور القمة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في المملكة في شهر مايو الجاري.

وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبد الله بن سعود العنزي، خلال استقبال سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عُمان، له في مكتبه اليوم.

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كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.