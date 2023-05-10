شكرا لقرائتكم أمير تبوك: كل المشروعات المنفذة من أجل راحة المواطن والمواطنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تؤكد على العمل على كافة المشروعات التي تخدم متابعات الخليج 365 في حركته وفي تنقله، موضحًا أن مشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد سيخلق فارقًا كبيرًا، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي سيتم الانتهاء منها خلال عيد الأضحى، والتي هدفها الحرص على راحة متابعات الخليج 365 والمواطنة قبل كل شيء، لأن كل ما يعمل هو لهم.

جاء ذلك عقب وقوفه اليوم ميدانيًا على عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها أمانة المنطقة، وكذلك التي تم الانتهاء منها مؤخرًا بالمنطقة.

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وكان في استقباله لدى وصوله لمقر نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد، أحد المشروعات التي نفذتها أمانة المنطقة والذي تم الانتهاء منه، أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف وعدد من قيادات الأمانة.

شرح عن المشروعات

واستمع أمير تبوك لشرح موجز عن المشروعات التي نفذتها أمانة المنطقة ومنها مشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد ومراحل إنشائه، حيث يعد النفق أحدث المشاريع التنموية في مدينة تبوك، والذي تم إنشاؤه بقيمة إجمالية تجاوزت الـ(186) مليون ريال ويبلغ طوله (1230 مترًا) وبعرض يصل لـ (28 مترًا) بعدد 6 حارات مرورية، ومسارات مرور علوية على جانبي النفق بعدد (3 مسارات مرور وحارة تخزين جانبية) لكل تجاه، إضافة إلى أرصفة وممرات مشاة على جانبي النفق ونظامًا لتصريف مياه الأمطار داخل وخارج النفق وإضاءة داخل النفق بـ 117 كشافًا و48 عمود إنارة في الأعلى.

الحد من الزحام

وأوضح أمين منطقة تبوك أن النفق سيساهم في تحرير الحركة المرورية وسيحد من الازدحام المروري ويخفض زمن التوقف إضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتسهيل الوصول الشامل والتنقل بشكل آمن بين كافة المنشآت والمرافق التجارية والخدمية المجاورة، مشيرًا إلى أن تصميم وتنفيذ واجهات وتشطيبات النفق تمت بما يتوافق مع الهوية العمرانية للمدينة، ليمثل تحفة معمارية في قلب المدينة.

وأكد المهندس اليوسف أن الأمانة مستمرة في تنفيذ المشاريع التنموية والمميزة التي تهدف من خلالها لتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والرقي بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، معربًا عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة على توجيهاته السديدة ورعايته الدائمة لمشاريع الأمانة بتبوك وفي كافة محافظات المنطقة.