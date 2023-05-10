شكرا لقرائتكم ضبط أكثر من 28 ألف رتبة عسكرية مخالفة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محال الملابس العسكرية بمنطقة الرياض أكثر من 28 ألفًا من الرتب والشعارات والأنواط العسكرية في عدد من محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمدينة الرياض، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

إغلاق محلين

وأغلقت اللجنة الأمنية محلين يعملان بدون تراخيص نظامية، وتم مصادرة 80 بدلة عسكرية، جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض ونائبه لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة التجارة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض، ووزارة الحرس الوطني، وشرطة منطقة الرياض، ورئاسة أمن الدولة، وجوازات منطقة الرياض.