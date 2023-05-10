شكرا لقرائتكم المنافسة تغرم منشأتين 218000 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عاقبت الهيئة العامة للمنافسة، منشأتين ارتكبتا مخالفة التواطؤ في مشروع لدى جهة حكومية، وتغرمهما بغرامة مالية مجموعها 218,000 ريال.

تفاصيل المخالفات

بحسب ما ذكرت الهيئة في تغريدة عبر موقع تويتر، ارتكب مؤسسة الغبيبة للتجارة، مخالفة التواطؤ في أحد المشاريع الحكومية، حيث يصنف نشاطها البيع بالجملة والتجزئة، وتمديد الأسلاك الكهربائية، وتم تغريمها بمبلغ 180.000 ريال.

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أما المنشأة الأخرى فهي مؤسسة محيط نجد للتجارة، حيث ارتكبت مخالفة التواطؤ في أحد المشاريع الحكومية أيضًا، حيث يصنف نشاطها البيع بالجملة والتجزئة، وتمديد الأسلاك الكهربائية، وتم تغريمها بمبلغ 38.000 ريال.

نشر الحكم

ونوهت الهيئة إلى أن هذا الحكم ينشر تنفيذًا للمادة الثانية عشرة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي 5/ 4/ 1425هـ.