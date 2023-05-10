شكرا لقرائتكم المضاربة وراء ارتفاع أسعار العقارات بحي الخير في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المختص في القيادة الإستراتيجية العقارية الدكتور ماجد الركبان، أسباب ارتفاع الأسعار العقارية في حي الخير بالرياض، بالرغم من افتقاده الكثير من الخدمات.

المضاربة العقارية

وقال خلال ظهوره على قناة الإخبارية: إن حي الخير اشتهر بالمضاربات العقارية لسنوات طويلة، بخلاف الممارسات غير المفيدة للقطاع العقاري؛ مما تسبب في رفع الأسعار بشكل مستمر.

البنية التحتية

وأضاف: أن الجزء الكبير من حي الخير يفتقد للخدمات والبنية التحتية، ورغم ذلك لا تزال أسعار العقارات مرتفعة.

وأكمل، أنه نتيجة لحالة الركود في السوق وتغير أسعار الفائدة وغيرها، سنشهد عملية تصحيح لبعض الأحياء، ومنها حي الخير.