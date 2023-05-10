شكرا لقرائتكم تدشين الزورقين الثاني والثالث من مشروع الزوارق الدورية المتوسطة السريعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دشّنت القوات البحرية الملكية السعودية في قيادة الأسطول الغربي، اليوم، الزورقين الثاني والثالث من مشروع الزوارق الدورية المتوسطة السريعة طراز كواش الفرنسية.

ورفع نائب قائد القوات البحرية اللواء البحري الركن محمد الغريبي، العلم على الزورقين نيابة عن قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي؛ إيذانًا بدخولها الخدمة الفعلية في الأسطول، وذلك بحضور قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى عسيري، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة شانتيه نافال كواش كريستوف كلونكر، ومدير شركة إل آي جي نكس السيد تشول سو.

مميزات الزوارق

وتمتاز زوارق كواش بتصميمها الفريد والمتطور، ومحركاتها ذات السرعة العالية التي أكسبتها مرونة وخفة بالمناورات البحرية.

وتشتمل على تركيبة متطورة من الأنظمة الإلكترونية مثل: أجهزة المتابعة والاستشعار البصرية والحرارية وتبادل المعلومات والملاحة البحرية التي تمكنها من تنفيذ مهام البحث والرصد والمتابعة عبر نظام إلكتروني عالي الذكاء، كما تشتمل على منظومة مدفعية تغطي 360 درجة، ومنظومة حديثة ومتطورة لصواريخ عالية الدقة في الاستهداف والإصابة.

استخداماتها وأهميتها

وتُستخدم هذه الزوارق في تنفيذ المهام المختلفة منها: التدخل السريع، والحفاظ على الأمن البحري، وحماية المنشآت البحرية.

وقال نائب قائد القوات البحرية اللواء البحري الركن محمد الغريبي: تعدّ الزوارق التي جرى تدشينها اليوم إضافة نوعية لقدرات القوات البحرية، حيث ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية، وتعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة.

ونوه نائب قائد القوات البحرية بالحرص الدائم والدعم اللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، لتطوير القوات المسلحة ورفع جاهزيتها القتالية.