سنة لرخصة العمل في سوق الأسماك

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة وضع أدلة لإرشاد أصحاب المنشآت المتخصصة ببيع الأسماك، ووقاية المستهلكين من الأمراض والمخاطر الصحية الناشئة عن تناول أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ونصت أدلة المياه والزراعة في سياق المشروع الذي طرحته الهيئة للعموم، عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، على أن مدة صلاحية رخصة ممارسة العمل سنة واحدة، تجدد فور انتهائها، شريطة حصـول العاملين في مجال تداول الأغذية على شهادات من الجهات الصحية المختصة المرخص لها بذلـك، تفيد خلوهم من الأمراض المعدية التي تنتقل إلى الغذاء، كما سيتم اسـتخراج الرخص بعد إجراء الكشـف السريري، والفحوصات اللازمة على العاملين، وتحصينهم ضد بعض الأمراض الوبائية، وفق ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المياه والزراعة.

استبعادات واشتراطات

- استبعاد أي عامل يشتبه في إصابته بمرض معـد ينتقل عن طريق الغـذاء.

- الإصابة بجروح ملتهبة أو التهابات جلدية.

- الإسهال أو الإنفلونزا أو رشـح أنفي شـديد.

- وقف العامل وتتم مراجعته لأقرب مركز صحي أو مستشفى.

- العودة حال علاجه وشفائه من المرض أو الإصابة.

- في حالة تعذر علاجه يستبعد نهائيًا عن العمل.

- الإصابة أثناء العمل، مع حماية موضع الإصابة جيدًا.

- لا يسمح للعامل بالعودة إلا بعد استخدام قفـاز يغطي موضع الإصابة.