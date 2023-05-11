شكرا لقرائتكم فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع المدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، تعمد قائد مركبة عرقلة فرقة تابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، كانت في طريقها للعمل.

وأظهر الفيديو، قائد المركبة وهو يتعمد الوقوف أمام سيارة الدفاع المدني في منتصف طريق لعرقلتها وإعاقة مسارها، ليبدأ المواطنون في الصياح ضده بعد انزعاجهم وغضبهم من طريقته.

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وآثار الفيديو استهجان الكثير من المتابعين على موقع “تويتر”، خاصة أنه يعرقل عمل فرق الدفاع المدني، التي تبذل قصارى جهدها من أجل إخماد الحرائق وإنقاذ المواطنين.